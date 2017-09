Hoe dan ook, als ik het goed begrijp is een consultatieavond wat vroeger een inspraakavond heette. Afgeleid van 'inspreken', wat zoveel betekent als: naar een centrale microfoon lopen en je zegje doen. Alleen werd inspraak in de loop der tijd synoniem aan 'medezeggenschap.' Inspraak hád je. Of juist niet. Dat laatste kwam vaker voor. Vermoedelijk is dat de reden waarom de taalprutsers in het gemeentepaleis het vreselijke woord consultatieavond hebben geconcipieerd.



Woensdag was er een consultatieavond in De Meern. Uiteraard over de kwestie van de tippelzone. De reacties van geconsulteerde Merenezen was weinig verrassend. Niemand wil een afwerkplek voor de deur. Het door de grote stad opgeslokte De Meern al helemaal niet. Utrecht moet maar voor zijn eigen groezelige koopjesneukers opdraaien.