Taboe op menstruatie moet voorbij zijn, vindt Alieke, dus komt ze in actie: ‘On-gesteld, het woord alleen al’

,,Wat is dat?’’ Verwonderde blikken. Af en toe wat gegniffel. Een opgetrokken wenkbrauw of een compliment (‘what you are doing is amazing’). Het levensechte, gigantische geslachtsdeel dat tussen het winkelend publiek op het Vredenburgplein staat maakt de tongen los. Om de paar minuten gaan Geerts en haar ‘collega’ het gesprek gaan met geïnteresseerden: wéten ze eigenlijk waar ze naar staan te kijken? En durven mensen ook naar binnen te stappen?