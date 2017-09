Tandarts en vluchteling beginnen samen Syrische streetfoodzaak

Manakeesh, opsaj of ‘gewoon’ een broodje falafel. Het staat op het menu van Op Saj dat sinds twee weken geopend is aan de Steenweg. De saj zelf, een soort omgekeerde wok waarop het platbrood wordt gebakken, staat prominent in de etalage. Hier kan je Syrisch streetfood halen zoals dat bedoeld is.

Arabische wortels

Quote Voor mij is het een investering, George zocht werk en wilde zijn leven weer oppakken Elias Marun Op Saj is ontstaan door een bijzondere samenwerking tussen Elias Marun en George Badrah. Marun, uit Israël maar met Arabische wortels, is in het dagelijkse leven tandarts in Zeist, ‘en dat ben ik ook nog gewoon’. De dagelijkse gang van zaken in Op Saj is dan ook in handen van zijn patiënt George Badrah, die in 2012 als vluchteling van Syrië naar Nederland kwam. Dat de twee een gemeenschappelijke taal en cultuur delen, bracht de vriendschap verder.



,,Mijn moeder maakte elk weekend manakeesh (een soort platbrood, red.). Ik heb al heel lang het idee om de lekkernijen die wij hebben, ook de mensen hier in Nederland aan te bieden. En George bleek hetzelfde idee te hebben’’, vertelt Marun. ,,Voor mij is het een investering, George zocht werk en wilde zijn leven weer oppakken.’’

Burgeroorlog

Badrah vluchtte in 2012 voor de burgeroorlog in Syrië. Daar had hij een handel in witgoed, maar koken was altijd al zijn hobby. ,,Een vriend van mij had een restaurant. Tijdens de feestdagen, als hij wel 500 gasten had, ging ik hem helpen.’’

De etenswaren aan de Steenweg, overigens allemaal vegetarisch, zijn dan ook echt Syrisch, bezweert hij. Hij reikt een felpaars stukje groente aan. ,,Proef maar eens. Gepekelde meiraap.’’ Het smaakt vrij zuur, maar dat is de Syrische keuken. ,,Het is een frisse tegenhanger in een broodje falafel’’, zegt medewerkster Marije van der Poel.

Winkelmeisje