Tankstation bij Groenekan betaalt 6,5 miljoen euro om langs A27 te blijven

Ken je het Fok­ke­steeg­laan­tje in Nieuwegein niet? Daar gaan bewoners wat aan doen

11:29 Het noemen van het Fokkesteeglaantje in Nieuwegein zal niet bij iedere Nieuwegeiner een belletje doen rinkelen. Toch is het één van de oudste straten in de gemeente, met een rijke historie. Het was de oorspronkelijke grens tussen de oude dorpen Jutphaas en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein. Buurtbewoners in de wijk Fokkesteeg geven het Fokkesteeglaantje nu de 'grandeur' van voorheen terug.