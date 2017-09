Tankwagen ramt wegafzetting A2

Net na de oprit was er een rijstrook afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Een pijlwagen stond er ter beveiliging van de wegwerkers. De chauffeur van de tankwagen had de afzetting niet gezien en ramde de pijlwagen frontaal. De pijlwagen en de vrachtauto schoten nog zo’n 100 meter door.

Rijstroken

Rijkswaterstaat sloot direct drie rijstroken af. De tankwagen bleek leeg te zijn, maar was nog niet gereinigd. Omdat de tank niet was geraakt, was er geen gevaar voor een explosie door achtergebleven gassen.