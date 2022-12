Tarieven voor stadsverwarming stijgen maximaal: ‘Niet goed voor draagvlak om van gas af te gaan’

Utrechtse kantoorge­bou­wen moeten volgend jaar verplicht energiela­bel C of hoger hebben

Ieder kantoor groter dan 100 vierkante meter moet minimaal energielabel C hebben volgend jaar. Dat laat de gemeente Utrecht weten. Uit onderzoek eind december blijkt dat op dit moment 72 procent van de ruim vijfhonderd Utrechtse kantoren minimaal label C heeft. Voor het einde van het jaar moeten de overige kantoren ook over op een beter label, anders volgen er consequenties.

