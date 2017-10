Tbs'er verstopte mitrailleur in huis van vriendin in Doorn

Tegen de 39-jarige Clinton J. uit Utrecht is vandaag 2,5 jaar cel geëist wegens wapenbezit, drugshandel, bedreiging en witwassen. De officier wil ook dat een oude tbs met dwangverpleging wordt voortgezet. J. zat in de laatste fase van die tbs-behandeling. Hij kreeg tien jaar geleden tbs vanwege mishandeling met een notenkraker.

J. woonde al zelfstandig onder begeleiding, maar heeft de reclassering voor de gek gehouden. Want de politie kreeg een tip dat J. in wapens handelde. Omdat J. een gevaarlijke crimineel is, deed de politie al twee dagen later invallen in woningen in Doorn en Nieuwegein. Het DNA van de hoofdverdachte is op alle wapens gevonden.

Duizenden euro's

In de woning van J.'s vriendin, de 27-jarige Olivia C. in Doorn lag een pistoolmitrailleur en duizenden euro's. C. wist volgens de officier dat het wapen in een woning lag waar ook haar kind rondliep. Tegen de vriendin eiste de officier 200 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf met reclasseringstoezicht.

Bij andere invallen werden wapens, munitie, ecstasy en tienduizenden euro's van de verdachte gevonden. En bij een inval in het huis van de 48-jarige John van B. in Nieuwegein vond de politie nog een wapen en handelshoeveelheid softdrugs. Tegen B. eiste de officier vier maanden cel waarvan een maand voorwaardelijk.