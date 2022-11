Tbs-patiënt Nicky was doodsbang voor maatschappij, totdat ze mocht meespelen in een theatervoorstelling

Terwijl in Qatar de voetbalwe­reld juicht, branden in de Utrechtse Domkerk kaarsjes voor de gastarbei­ders

Net voordat in Qatar de openingsceremonie van het WK begint, is er in de Domkerk in Utrecht ruimte voor bezinning. Tijdens een speciale kerkdienst is er aandacht voor de arbeiders die leven of gezondheid verloren. ,,Hun leed is aangrijpend.’’

20 november