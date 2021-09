Te bang om uit de auto te komen en zeven andere opmerkelijke situaties bij de vaccinatiestraat

Blij- of juist héél bang

„Taart, chocola, wijn, bloemen: we hebben een hoop cadeaus gekregen. Mensen waren zó blij dat ze gevaccineerd konden worden. Ouderen vertelden ons dan bijvoorbeeld dat ze een jaar binnen hadden gezeten en dat ze er zo naar uitkeken weer naar buiten te gaan, hun naasten meer te zien.

Er waren ook mensen die héél bang waren. Er was eens iemand die het vaccin graag wilde, maar de auto niet uit durfde om de vaccinatielocatie in te gaan. Een familielid kwam binnen en zei: kan iemand ons helpen? Toen zijn we naar de auto gegaan, en hebben we de persoon dáár gevaccineerd.

Ik herinner me ook een meisje dat huilend binnenkwam en zei dat ze het écht heel spannend vond en niet van naalden hield. Ik zei: ik loop wel met je mee en we gaan een heel lieve prikker voor je zoeken. Een ervaren prikker heeft haar geholpen en binnen een mum van tijd was ze rustig én geprikt.”

Cola en suiker

„Op de drukste dagen, in de piek in de zomer, viel er bijna dagelijks iemand flauw. Dat kan komen door spanning en warmte. Als dat gebeurde, riepen de prikkers de EHBO erbij en kon de gevaccineerde even bijkomen in de ruimte van de EHBO en kregen ze wat cola en suiker."

Quote We hebben ook mensen gehad die zich discrimine­rend uitten tegen ons personeel Maaike Schaap, GGD Regio Utrecht

,,Sommige mensen weten van zichzelf dat ze flauwvallen na een prik: zij konden liggend geprikt worden. Ook hebben we een paar keer gezien dat iemand na een prik een flinke allergische reactie kreeg. Dan werd iemand bijvoorbeeld heel erg benauwd, zwol een keel op. Dan kwam er direct een arts bij. Over het algemeen gebeurde dit bij mensen die al een historie hebben met allergieën.”

Frauderen, agressie en discriminatie

„Er zijn ook mensen geweest die probeerden te frauderen. Mensen die een werkgeversverklaring vervalsten en deden alsof ze in de zorg werkten, om eerder die prik te krijgen. Verbale en fysieke agressie kwam ook voor, zeker in de tijd waarin we ons strikt moesten houden aan de geboortejaren van mensen. Er kwamen dan mensen naar de locaties, die boos werden op het personeel dat daar stond.”

,,Terwijl zij er ook niks aan konden doen: zij kregen enkel de instructie om hun werk te doen en hadden niks te maken met het inplannen. Zij deden van alles: van lief uitleggen hoe de situatie was, tot heel streng. We hebben ook mensen gehad die zich discriminerend uitten tegen ons personeel. We zijn een aantal keer naar de politie geweest om aangifte te doen. Veiligheid, voor onze mensen en voor mensen die zich hier laten vaccineren, staat voorop.”

Volledig scherm Vaccinatiemanager Maaike Schaap van GGD regio Utrecht © GGD

„Soms wilden mensen hun kinderen meenemen, of met het hele gezin naar binnen terwijl één iemand maar een prik kreeg. We gedogen nu wat meer omdat de maatregelen zijn versoepeld en er geen vaccinschaarste meer is, maar we hebben ook vaak mensen tegengehouden. We kregen regelmatig de vraag of we dan op hun kinderen wilden passen. En één keer zagen we in een klanttevredenheidsonderzoek dat iemand het jammer vond dat hij of zij niet op een skateboard naar binnen mocht.”

En nu?

Van grootschalig vaccineren, ging de GGD naar ‘fijnmazig’: er zijn nog een paar locaties open en de vaccinatieteams gaan naar de plekken toe waar de vaccinatiegraad achterblijft. Ook kunnen mensen met prikangst extra begeleiding krijgen om zo toch de prik te krijgen, als ze dat willen.

„Mensen overhalen doen we niet; wat wij doen is informatie geven. We zetten nu nog zo’n tweeduizend prikken per dag. De mensen die we nu prikken, zijn veelal mensen die twijfelden en zich bedacht hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.