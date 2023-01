Technische storing trams naar de Uithof, Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid opgelost

Jongeren in Houten willen jeugdsoos niet kwijt: ‘Hier kun je ontdekken wie je wilt zijn’

Het gaat om zoveel méér dan een investering in het pand. Het is een investering in de toekomst van de Houtense jeugd. Kan een plaats als Houten, met meer dan 50.000 inwoners, zonder een eigen jongerencentrum? Natuurlijk niet, zeggen de jongeren zelf. En dat vindt ook het jongerenwerk, dat jeugdsoos Enter als uitvalsbasis gebruikt. Toch overweegt de gemeente dit pand af te stoten.

