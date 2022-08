Tegen profs kan amateurwielrenner Arnold niet op, nu is hij geen King of the Mountain in Tienhoven meer

Arnold Gaasenbeek (50) uit Maarssen had meer dan een jaar een record op zijn naam staan. Hij was op de fiets de snelste op een stukje weg buiten Tienhoven en mocht zich zelfs King of the Mountain (KOM) noemen. Totdat vijf renners van het Belgische wielerteam Quick-Step Alpha Vinyl tijdens een testrondje voor de Vuelta zijn record aan flarden reden. Vijf vragen aan Arnold Gaasenbeek.

Heb je er wakker van gelegen?

,,Nee, zeker niet. Als ik daar wakker van moet liggen; er zijn grotere problemen in de wereld.”

Het zijn ook niet de minste namen die je record verbreken.



,,Haha, nee klopt. Dat is op zich wel leuk. Ik kwam er later ook achter dat ze mijn record op de Maarsseveensevaart evenaarden. Dus op dat stukje sta ik gedeeld eerste met Cavagna en Evenepoel. Dat is wel ontzettend gaaf.”

,,Maar heel dat record-gebeuren is surrogaat. De ene doet het met windkracht 10 in de rug en de ander doet het met zijn tienen bij elkaar. Dat is niet te vergelijken.”

Want wat houdt zo’n record, een ‘King of the Mountain’, eigenlijk in?

,,Het is iets op Strava, een sportapp waarbij je je tijden en afstanden bij kan houden. Door heel Nederland en heel Europa liggen segmenten. Die kun je afleggen op skeelers, op de fiets, of rennend. Als je de snelste tijd neerzet word je King of the Mountain.”

Hoe kan het eigenlijk dat je zolang het record in handen had?

,,Ik fiets gemiddeld zo’n 18.000 km per jaar en ben erg competitief. Vroeger schaatste ik marathons en heb ik ook meegedaan aan fietswedstrijden. Nu uit dat competitieve zich op Strava.”

Ben je van plan om je record terug te pakken?

,,Niet op korte termijn, maar stel dat ik in de buurt fiets en het waait heel hard. Dan probeer ik het weer. Als het me lukt, zal ik het zeker tegen die tijd posten haha.”

