Tegenstanders fusie Lopik boeken grote overwinning, spetterende entree van partij Hart voor Lopik

column Ook in Utrecht werd luid gejuicht toen Forum nul zetels haalde, zag Jerry: ‘Pure winst’

Julia Kleinrensink, de kakelverse GroenLinks-lijsttrekker, stond vlak na het bekend worden van de resultaten te juichen alsof haar partij een absolute meerderheid had behaald. In werkelijkheid was haar partij als grootste verliezer uit de bus gekomen. GroenLinks raakte een kwart van haar kiezers en daarmee drie zetels kwijt.

8:00