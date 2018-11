Tegenstanders van verbreding A27 houden vandaag fietsdemonstratie vanaf Domplein

Brand door broei in binnen­vaart­schip met schroot

9:19 Vermoedelijk door broei is zaterdagavond brand ontstaan in een binnenvaartschip in het Amsterdam-Rijnkanaal dat lag afgemeerd aan de Rooseveltlaaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Het schip was geladen met gemalen schroot. Uit een van de laadbakken kwam rook omhoog.