Tegenstanders windmolens in polder Rijnenburg roeren zich: ‘Cruciale informatie nog achtergehouden’

Alles lijkt gereed, maar tóch komen de windmolens in polder Rijnenburg er niet zomaar: dit is waarom

De vergunningaanvraag voor vier windmolens in de polder Rijnenburg is ingediend door energiecoöperatie Rijne Energie. Maar wat klinkt als hosanna, is dat niet. Er blijken nog tal van beren op de weg, die de voorstanders van windenergie in de weg kunnen gaan zitten bij hun doel een energiepark te maken. Er is een groot risico op vertraging en mogelijk zelfs afstel.

13 september