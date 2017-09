Tentenkampje bij Lopiks zorgcentrum: 'We gaan pas weg als er meer personeel komt'

VideoEnkele tientallen actievoerders hebben vrijdagavond een tentenkampje opgeslagen bij zorgcentrum De Schutse in Lopik. Ze gaan er pas weg, als er meer personeel in de nacht is toegezegd.

Het moet onderhand maar eens afgelopen zijn, vindt Linda van Dijk. Al zoveel jaren heeft ze in haar eentje nachtdiensten gedraaid in De Schutse. En al evenzovele jaren denkt ze bij zichzelf, dat het te gek voor woorden is dat ze er telkens weer alléén zit.

,,We hebben dringend twéé wakkere collega’s nodig in de nacht. Die elkaar bij kunnen staan. Die samen de bewoners de intensieve zorg bieden die ze nodig hebben, ook in de nacht. En die - mag dat asjeblieft ook nog? - even de tijd nemen om een dementerende bewoner gerust te stellen, als die midden in de nacht in paniek raakt omdat hij niet meer weet waar hij is.’’

Ze staat op de stoep voor De Schutse. Samen met haar moeder, die eraan toevoegt: ,,Gekkenwerk is het. Ik roep het al zó lang tegen Linda: je bent er niet veilig in je uppie, ze moeten het niet goed vinden dat je het doet.’’

Volledig scherm De protestvlaggen wapperen bij zorgcentrum De Schutse in Lopik, met op de achtergrond de koepeltentjes waarin actievoerders net zo lang blijven slapen, tot er meer personeel in de nachtelijke uren komt. © William Hoogteyling

Linda: ,,Als ik flauwval tijdens een nachtdienst, is er niemand die het zal weten. Wat dan? En vergeet ook niet, dat dementerende ouderen soms flink agressief kunnen zijn. Je moet ze dan wel de baas kunnen.’’

Op de stoep drommen collega-verzorgenden, buurtbewoners en familieleden samen. Allemaal van de partij om de protestactie te steunen, die op poten is gezet in samenwerking met de FNV. Er zijn spandoeken, er zijn leuzen, en er zijn pamfletten. Ook staan er vijf kleine koepeltentjes op een rijtje, waarin deze en de eerstkomende nachten telkens tien vrijwilligers zullen slapen. Op een matje, op de koude grond. Dat zullen ze blijven doen, tot zorgorganisatie AxionContinu over de brug komt, zeggen ze, en doet wat het al zo vaak heeft beloofd: meer personeel regelen in de nacht.

Onderbezetting

,,Wij zetten hier deze avond ons Vakbondshuis Lopik neer. En we breken pas weer op, als waar het personeel om vraagt eindelijk op een verantwoorde manier is geregeld,’’ verklaart een strijdbare vakbondsbestuurder Bernard Koekoek. Verzorgende Linda van Dijk: ,,We doen het voor ons én voor de bewoners. Maar we doen het ook voor Nederland. Want de structurele onderbezetting waar wij mee te maken hebben, die staat niet op zichzelf. Laten we hopen dat het nieuwe kabinet onze actie ook oppikt, en er een signaal in ziet. Er móet een gezonde en werkbare bezettingsnorm komen, waar dus ook AxtionContinu zich aan moet houden.''

Eerder deze week kreeg deze instelling ook al een ‘verhalenboek’ overhandigd door personeelsleden van De Schutse, met daarin voorbeelden uit hun nachtelijke beroepspraktijk. Over een collega bijvoorbeeld, die plotseling oog-in-oog stond met een inbreker. Maar vaker over de moeizame omgang met zwaar dementerenden die door het huis dolen. Zie ze maar weer in hun bed te krijgen.

Woordvoerder René Leideritz van AxionContinu snapt niet waar dat tentenkamp bij De Schutse nog voor nodig is. ,,De FNV blijft zeggen dat wij werken met één personeelslid op 60 bewoners, maar dat klopt feitelijk niet. De helft woont namelijk zelfstandig in aanleunwoningen. De één op de 30 waar we werkelijk over praten, is een norm die overal in Nederland gangbaar is in de nacht.’’

Oplossing

Bij de FNV denken ze er heel anders over, maar Leideritz stelt dat AxionContinu juist goed heeft geluisterd naar het personeel, en dat er daarom per 1 oktober aanstaande een extra slaapdienst kan worden toegevoegd aan de éénmensbezetting in de nacht. ,,We komen tegemoet aan het gevoel van onveiligheid bij het personeel. Als er iets is, kunnen ze straks een collega wakker maken. Dinsdag aanstaande gaan we hierover in gesprek met de medewerkers. Jammer, toch, dat vlak vóór we die oplossing bespreken, de FNV met zo’n tentenactie komt. Die lijkt ons niet meer nodig.’’