Tepels pimpen, dropveterschuifelen en haar blauw spuiten: dat deden we voorlopig voor het laatst

Utrechter die miljoen krijgt van gemeente, haalt uit in rechtbank: ‘De Tweede Wereldoor­log duurde korter’

Het is wellicht het grootste hoofdpijndossier van de gemeente Utrecht. De man die recht heeft op bijna een miljoen euro aan dwangsommen, haalde woensdag in de rechtszaal hard uit naar de gemeente. Het is een nieuw hoofdstuk in een uitputtende juridische strijd. ‘De Tweede Wereldoorlog duurde korter.’

14 september