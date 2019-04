Terminale Jehova’s getuige Nathan J. (52) negen maanden de cel in voor misbruik dochters

In eerste instantie werd de zaak binnen de Jehova’s gemeenschap ‘opgelost’ door gesprekken met de familie. Maar de dochter deed alsnog officieel aangifte bij de politie van het misbruik rond 2008, nadat ze in 2015 trouwde en het contact met haar ouders verbrak.



,,Toen ik in 2010 alle moed had verzameld om het aan mijn moeder te vertellen, koos zij de kant van Nathan. Mijn vader was boos’’, verklaarde zij op zitting. Het gezin is uit elkaar gevallen. ,,Beseft hij wel dat hij mijn leven heeft verwoest? Ik heb een litteken dat nooit meer zal verdwijnen.’’



Haar vader likte niet alleen aan de borsten van zijn dochter, hij zat ook aan haar vagina. Voor seksueel binnendringen zag de rechtbank door zijn ontkenning onvoldoende bewijs. De rechtbank benadrukte de angst die de minderjarige dochter heeft gevoeld, waar ze in haar huidige relatie nog altijd last van heeft. ,,Ze had veilig moeten zijn in haar eigen huis. Haar vader heeft het fysieke en psychische geweld dat hij haar aandeed ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeftes.’’