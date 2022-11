Terminale Sylvia (56) woedend op ziekenhuis na verkeerde diagnose: ‘Ik ga dood en wil dat niet’

Bart Lemmen in een jaar tijd van wielrenner bij Utrechtse studenten­ver­e­ni­ging naar profbe­staan

Elf maanden terug was Utrechter Bart Lemmen nog amateurwielrenner. Vanaf januari is hij fullprof bij Human Powered Health. Gehard als hij is in het leger, leeft hij naar het credo van de landmacht: ‘moed, toewijding en veerkracht'.

15 november