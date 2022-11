Terminale Sylvia klaagde ziekenhuis aan na ‘verkeerde diagnose’, maar krijgt geen gelijk van de rechter

column Jerry: ‘Ruggen­graat­loos. Laf. Hypocriet. Oranje heeft de KNVB niet nodig om zichzelf te blameren’

Geen brulshirt, juichcape of Bavaria-jurkjes. Geen wuppies, welpies of beesies. Geen vuvuzela, trom-pet of luidsprekerhoed. Zelfs geen oranje keffiyeh/ghutra (hoofddoek) of thobe (de enkellange tuniek die door Arabische mannen wordt gedragen). Nee, de enige WK-gerelateerde merchandise dat dit toernooi de schappen uitvliegt, is de One Love-aanvoerdersband.

29 november