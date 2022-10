Terrasmeubels bij Fleur en Geur in Zeist wéér vernield door vandalen: ‘Hoe triest ben je?’

Volgeprop­te Ikea-tas­sen, diefstal en leugens: Kleding­bank onderneemt actie tegen ‘graaicul­tuur’

Stelen, graaien, discussies, tassen tegelijk volladen. Voor de vrijwilligers van de Kledingbank in Nieuwegein is het bíjna niet leuk meer en daarom luiden ze de noodklok. ,,Er is een graaicultuur ontstaan.”

28 september