Terug naar de kantoortuin is volgens deze expert slecht voor je brein: ‘Je krijgt veel te veel prikkels’

Video Leren we het dan nooit? Park alweer één grote rotzooi na avondje pizza eten en bier drinken

1 juni Als rond 07.30 uur de eerste hardlopers zich in het zweet rennen, melden drie mannen in oranje hesjes en gewapend met afvalknijpers zich bij het grote grasveld in het Utrechtse Wilhelminapark. ,,Het was weer gezellig gisteravond’’, merkt een van hen nuchter op als hij de lege pizzadozen, wijnflessen en bierblikjes in het gras voor zich ziet.