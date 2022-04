Terug van weggeweest: knetterende brommers en scooters wekken inwoners van Wijk bij Duurstede

Wordt Olaf boekverko­per van het jaar? ‘Je moet een vis in het water zijn die tussen de boeken rondzwemt’

Olaf Tigchelaar van de boekhandel Kramer & van Doorn in Zeist is genomineerd voor de titel Boekverkoper van het jaar 2022. Samen met nog zeventien anderen maakt hij kans op deze prijs. Hoe schat hij zijn kansen in en wanneer ben je eigenlijk een goede boekverkoper? Even Vragen Aan Olaf Tigchelaar.

