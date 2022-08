TERUGLEZEN | Vuelta in Utrecht ten einde, wederom honderdduizenden mensen langs de kant

Met de auto Utrecht in tijdens de Vuelta? Het kán, maar makkelijk is het niet: zo kun je de stad nog in en uit

Nu de ploegenpresentatie achter de rug is, wordt vandaag het parkoers afgezet voor de eerste etappe, die bijna alle Utrechtse wijken aandoet, van de Vuelta. De stad is niet hermetisch afgesloten voor (auto)verkeer: in- en uitrijden blijft mogelijk, al is het niet makkelijk.

19 augustus