Terwijl het verkeer langsraast, rijdt deze ‘slak’ over snelweg A12 bij Bunnik: ‘Levensgevaarlijk gedrag’

Nieuwe parkeerga­ra­ge in Nieuwegein wordt groen en duurzaam, maar is wel een financieel risico

Een duurzame parkeerplek moet het worden: Parkeergarage Zuid in Nieuwegein. Maar deze week ging het in de raadsvergadering totaal niet over groene aankleding of zonnepanelen, wel over geld. ,,Hebben we alles in de hand? Nee. Is het een financieel risico? Ja.’’

14 oktober