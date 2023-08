Terwijl twee jonge inbrekers met een koevoet een huis openbreken, staat ineens de tuin vol met agenten

LEIDSCHE RIJN 25 JAAR Domweg gelukkig in Leidsche Rijn, dit is waarom mensen hier tevredener zijn dan in de rest van de stad

Het lijkt er altijd hard te waaien en de grandeur van de oude stad vind je er niet. En ja, het is een stuk verder naar de Domtoren. Toch zijn er weinig plekken in Utrecht waar mensen gelukkiger zijn dan in Leidsche Rijn. Wat maakt wonen in de grootste Vinex-wijk van Nederland zo aantrekkelijk?