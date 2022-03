Terwijl Utrecht de auto ‘wegpestte’, nam het aantal auto’s in de stad alleen maar toe

Mannen in de zorg raken snaar met stoere foto’s: ‘Wij zijn niet zielig, wij zijn trots op ons werk’

In de verpleging werken niet alleen maar vrouwen, maar ook mannen. En die zijn niet ‘zielig’. Broeders in de zorg zijn juist hartstikke stoer. Dat is de gedachte achter de kalender die verpleegkundige Niek van Vliet (26) maakte samen met zijn mannelijke collega’s van de afdeling longgeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

