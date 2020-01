Testrit met auto van 140.000 euro eindigt in drama: auto total loss, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Gemeente Zeist: politie moet aan de bak om stijging inbraken terug te dringen

13:58 De politie in Zeist moet flink aan de bak om het aantal inbraken terug te dringen. Dat stelt de gemeente Zeist in een antwoord op vragen van de VVD. De fractie stelde die naar aanleiding van een bericht in het AD over de explosieve stijging van het aantal inbraken.