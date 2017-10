The Seafood Bar opent filiaal op Utrecht Centraal

Met al drie filialen in Amsterdam wilde eigenaar Fons de Visscher, die voorheen 27 jaar als visboer in Helmond werkte, nog een winkel openen. Dat het nieuwe restaurant op Utrecht Centraal komt te staan, is volgens hem een logische nieuwe stap. ,,Onze gasten komen uit het hele land en dit is het meest bereikbare punt in Nederland”, aldus Visscher. ,,Het is het drukste station, heeft de grootste fietsenkelder en heeft ook nog eens 2.000 parkeerplaatsen.”