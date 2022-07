Theater De Franse School in Culemborg krijgt directeur uit eigen stad

Na vijf directeuren ‘van buiten’ is dit keer gekozen voor iemand die al in Culemborg woont en bovendien is opgegroeid in de Betuwe. Joanneke van de Woestijne (35) is geboren en getogen in Deil, waar haar vader Peter tot voor kort huisarts was. Ze ging in Culemborg naar school en kwam in die tijd al in het theater.