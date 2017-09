Theater DE KOM viert verjaardag met bruisend jubileumweekend

Wie jarig is, trakteert. DE KOM in Nieuwegein viert komend weekeinde dat het stadstheater en kunstencentrum precies vijf jaar geleden het nieuwe gebouw in het vernieuwde stadscentrum betrok. Daarom zijn er extra voorstellingen en treden de Ashton Brothers op.

Sinds de opening van het gebouw zijn ruim een miljoen mensen al eens in DE KOM geweest. „DE KOM is jarig, maar we grijpen dit jubileum vooral aan om de kracht van cultuur te vieren”, zegt directeur Ariane Kop.

Vijf jaar DE KOM in het vernieuwde hart van Nieuwegein kent vele hoogtepunten, maar dieptepunten zijn er ook. Zo kon het nieuwe pand in 2012 niet op tijd open vanwege bouwperikelen. Hierdoor moest de officiële opening een half jaar worden uitgesteld. Lopende theatervoorstellingen werden verplaatst naar andere theaters, wat voor organisatie en publiek logistieke uitdagingen met zich mee bracht.

Ook na de opening in september 2012 werd het nieuwe theater nog geplaagd door vele kinderziektes. Zo was de vloer in de foyer te glad en kwam de brandweer met extra eisen. Een bezuiniging van vier ton, een kwart van de totale begroting, raakte de organisatie het meest. DE KOM moet het met 10 procent minder personeel doen, terwijl het gebouw vele malen groter is dan het oude theatercomplex aan de westkant van het winkelcentrum Cityplaza.

Nieuwe inkomstenbronnen

„Die ombuiging hakte er flink in”, bekent directeur Kop. „We zijn toen echt op een andere manier naar inkomsten gaan kijken. We hebben ingezet op horeca en verhuur van zalen, wat nieuw voor ons was. Bedrijven weten ons theater nu steeds beter te vinden. Dat genereert inkomsten waardoor we onze exploitatie op orde hebben. Alleen in het eerste jaar maakten we verlies. Nu laten we al een paar jaar zwarte cijfers zien.”

Tegenwoordig bezoeken jaarlijks zo'n 50.000 mensen een theatervoorstelling in DE KOM. Meer dan de helft komt uit Nieuwegein, maar wat opvalt is het vele bezoek uit de regiogemeenten Houten, IJsselstein en Vianen. Verder komt bijna 10 procent van alle bezoekers uit Utrecht.

Dit weekend is het feest in DE KOM, met extra voorstellingen. Kop: „We hebben alle vijfjarigen uit Nieuwegein uitgenodigd voor de voorstelling Tijgers op de trap. En het hele weekend treedt theatermaker Judith Nab op in de kleine zaal met een theaterinstallatie. Heel trots ben ik op de komst van de Ashton Brothers dit weekend. Zij waren ook de eerste groep die optrad in de nieuwe DE KOM. De cirkel is rond nu ze ook in ons jubileumweekend erbij zijn met het Noordpool Orkest.”