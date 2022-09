Theater Kikker viert 50-jarig bestaan met 50 uur non-stop theater (inclusief ouderwetse dansnacht)

Nog steeds te weinig fietspar­keer­plek­ken op de Neude, maar geen handhaving op slecht geparkeer­de fietsen

In het gebied rondom de Neude is nog altijd een tekort aan fietsparkeerplekken. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Utrecht. Het gebrek aan plaatsen zorgt ervoor dat mensen hun fiets ‘hinderlijk parkeren’. Toch gaat de gemeente daar nog niet op handhaven, wel is ze op zoek naar plekken om nieuwe fietsenstallingen te plaatsen.

