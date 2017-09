Theatermaker Tjerk Ridder onderscheiden met PAX Duif

PAX geeft dit jaar, op de Internationale Dag van de Vrede, voor het eerst de olijfhouten PAX Duif uit als blijk van waardering aan dertien bijzondere vredesinitiatieven.

Tjerk Ridder ontving de erkenning omdat hij projecten maakt die in het teken staan van verbinding en vrijheid. Zo liftte hij in 2010 met caravan, maar zonder auto van Utrecht naar Istanboel en de afgelopen maanden was Ridder onderweg met zijn derde reisproject: In het Licht van Martinus. Samen met ezeltje Lodewijk liep hij van Parijs naar Utrecht, langs de Europese culturele Martinusroute. Op 2 september werd hij door burgemeester Jan van Zanen onthaald op het Domplein in thuishaven Utrecht. Martinus, oftewel Sint Maarten, deelde zijn mantel.

Ridder onderzocht tijdens zijn reis hoe het gesteld is met delen. Ridder: ,,Ik onderzocht of mensen nog wel in staat zijn om te delen, moeten ze dat leren of zit dat in het DNA? En ben ik zelf in staat te delen en om juist afhankelijk te zijn van anderen?"

Ridder is blij met de Duif. ,,Het is een mooie erkenning voor mijn werk, de kilometers die ik gelopen heb, maar ook voor de mensen die ik heb ontmoet. Het is mooi om gezien en gehoord te worden, dat is een extra aanmoediging om nu de voorstelling over de reis te gaan maken." Met de reis en straks de voorstelling wil Ridder laten zien dat juist kleine dingen bij kunnen dragen aan harmonie en balans in de wereld. ,,Het lijkt zo futiel, maar vrede zit in ons allemaal en het is mooi als mensen zich daarvoor openstellen."

Tjerk Ridder