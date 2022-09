Theatervoorstelling over verloren jongeren in oud fietsendepot: ‘Sfeervol, maar ook superheftig en hard’

In het oude fietsendepot, aan de Kanaalweg 50 in Utrecht, is de komende dagen een bijzondere voorstelling te zien. Het gaat over drie jongeren, die zich afgesloten voelen van de samenleving. Theatermaker Guiot Duermeijer: ,,Het komt bijvoorbeeld door de thuissituatie, of omdat ze sociaal gezien een beetje awkward zijn.”

Waarom het oude fietsendepot?

,,De grote, hoge, maar ook lege ruimte geeft ons de mogelijkheid om het stuk te laten zien. Het is een gekke plek, waarbij je zou moeten kunnen geloven dat deze jongeren hier ook echt terecht zijn gekomen. Daarbij komt dat veel Utrechters een negatieve associatie hebben met het fietsendepot. Vroeger zette de gemeente de in beslag genomen fietsen daar neer, die je dan moest ophalen. Het is een leuke gedachte dat bezoekers naar een plek toegaan, waar ze vroeger liever niet naar toegingen.”

Wat krijgen we te zien?

,,In een hoek van de ruimte, proberen we met live muziek en projecties de binnenwereld van de jongeren te laten zien. Het is bijna een rockconcert, met invloed van hiphop. De projecties die er komen, zijn sfeervol, maar ook superheftig en hard. Het is wel handig om te weten dat je wel een beetje van een experimentje moet houden.”

Quote Hoe komt het dat je bent, waar je nu bent? Ik ben op zoek gegaan naar het antwoord, en dit was dus ook de insteek voor deze voorstel­ling Guiot Duermeijer

Hoe kom je bij dit idee?

,,Ik ben naast theatermaker, ook docent in het middelbaar onderwijs. Vanuit die plek ken ik dat soort jongeren. Ik heb me altijd afgevraagd wat er in die koppies omgaat. Hoe komt het dat je bent, waar je nu bent? Ik ben op zoek gegaan naar het antwoord, en dit was dus ook de insteek voor deze voorstelling.”

Wat is de boodschap van dit verhaal?

,,Dat we het bloedserieus moeten nemen, ook al is dat soms heel lastig. Doe het niet af als: ‘Ach, ze zijn jong. Daar groeien ze wel overheen.’ Zelfs als ze zich boos tegen ons afzetten, moeten we een manier vinden om ervoor open te staan.”

De voorstelling Het probleem met Dave is dat hij mijn vriend was’ is te zien van 28 september t/m 1 oktober. Meer informatie is hier te vinden

Volledig scherm Locatietheater in het oude fietsendepot over verloren jongeren. © Guiot Duermeijer

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.