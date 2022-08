Theo (74) zorgt voor herdenking capitulatie in Nieuwegein (en dat is te danken aan zijn vader)

Zoveel Oekraïners komen er dagelijks nog aan in Utrecht

In de noodopvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs komen nog zo'n veertig à vijftig mensen per dag binnen. Dat laat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. Deze mensen worden niet meer doorgeplaatst in de gemeente Utrecht: nagenoeg alle plekken in de stad worden momenteel gebruikt.

5 augustus