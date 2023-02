Thije (10) schreef zijn angsten van zich af in avonturenboek, nu ligt het in de boekhandel

toen en nu In 1965 stond het afval netjes in zinken vuilnisem­mers langs de straat: dat ziet er nu wel anders uit

Arme vuilnisman, hier in de Busken Huetstraat in 1965. Ligt er verdorie wéér een doos met rotzooi en een bundeltje wegwerpplastic tussen de vuilnisemmers. Leren ze het dan nooit! Huisvuil mag alléén aangeboden worden in de speciaal daarvoor bestemde zinken afvalbak met hengsel en deksel!

8 februari