Interview De bekendste Chinees van Utrecht gaat dicht. Waarom?

10:46 Nog even en dan is het stil in het Paradijs aan het Vredenburg. Maandag 27 november wordt er in het restaurant de laatste nasi gekookt en babi pangang gebakken. Eigenaar Liew Huat Kok (60) kijkt ernaar uit en tegelijk ziet hij er als een berg tegenop. ,,Ik ga de klanten missen.’’