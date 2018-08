Thuiswedstrijd voor Rick Brandsteder: zwemmen in de Vecht tegen kanker

Stichtse Vecht op kop

Ruim 550 deelnemers aan Swim to Fight Cancer duiken komende zondag 2 september de Vecht in bij Boom en Bosch in Breukelen. Volwassenen zwemmen 2 kilometer, kinderen 500 meter. Het recreatieve zwemevenement is een initiatief van de stichting Fight Cancer, die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Swim to Fight Cancer wordt in meerdere gemeenten georganiseerd. De teller in Stichtse Vecht staat nu op ruim 270.000 euro. Dat is fors meer dan in andere gemeenten. Ook Marc Witteman heeft zich ingeschreven, maar hij doet niet mee. Witteman is burgemeester en heeft zich recent ziek gemeld vanwege vergevorderde longkanker. Sinds 1 augustus is Yvonne van Mastrigt waarnemend burgemeester. Witteman hoopt zondag wel aanwezig te zijn.