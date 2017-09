Thuiswedstrijd voor Zeister jazzbassist Marius Beets: 'Kunnen ze eindelijk eens zien wat voor werk ik doe'

Als Zeistenaar Marius Beets 's ochtends vroeg bij Bakker Albert aan de Egelinglaan zijn dagelijkse stokbroodje koopt, kan het maar zo zijn dat hij onderweg is naar Schiphol. Voor een paar dagen naar Korea, Thailand, Griekenland of een andere uithoek van de wereld. Op 22 oktober speelt hij eindelijk een keer in zijn eigen woonplaats Zeist in theater Figi.

Marius Beets is beroepsmuzikant. Hij speelt contrabas en wordt vaak gevraagd om diverse jazzartiesten te begeleiden tijdens concerten waar dan ook ter wereld. Hij heeft niet alleen gespeeld met Nederlandse sterren als Rita Reys, Trijntje Oosterhuis, Rein de Graaff en Piet Noordijk, maar ook met internationale jazzgrootheden als Johnny Griffin en Ronnie Cuber.

„Als ik dan drie dagen later weer bij de bakker kom en ze zien dat ik lichtgebruind ben, vragen ze of ik op vakantie ben geweest. Ik ben dan gewoon de hele tijd bezig geweest met reizen, soundchecks en concerten en heb na het werk even een paar uurtjes in de zon gezeten.”

Op 22 oktober speelt hij sinds lange tijd weer in zijn eigen woonplaats Zeist. Zijn laatste 'thuisconcert' was ook bij Figi, zeven jaar geleden. Toen begeleidde hij de in 2013 overleden jazzlegende Rita Reys.

Speciaal

Het concert is bijzonder voor Beets. „Ik zeg altijd dat ik in de dienstverlening zit. Ik word gevraagd omdat ik andermans muziek goed kan spelen. Op 22 oktober speel ik met de Licks & Brains Big Band en dan ben ik meteen een ‘featured artist’. Dat maakt het speciaal, want dan sta ik af en toe in de schijnwerpers en moet dan op de bas laten zien wat ik allemaal in huis heb. Nu zijn de ouders die ik elke ochtend op het schoolplein tegenkom en de klanten uit mijn muziekwinkel eindelijk eens in de gelegenheid om te zien wat voor werk ik doe.” Ander voordeel van in Zeist spelen: „Ik ben vanuit huis lekker snel op het werk.”

De Licks & Brains Big Band is een groep muzikanten die allemaal muziek spelen naast hun normale werk. „Het niveau van deze band van liefhebbers – amateurs mag je natuurlijk niet zeggen, dat klinkt zo negatief – is verrassend hoog”, zegt Beets. De hele big band heeft bij mij thuis diverse cd’s opgenomen. Je kunt je voorstellen dat dat behoorlijk krap was in de kleine studio.”