‘Thuiswerken’ lucratiever dan inbreken: politie opent jacht op cybercriminelen

indebuurt.nl Inpakken maar: 5 x deze woningen onder de 2,5 ton staan nu te koop in Utrecht

Een huis kopen in Utrecht en dat voor maximaal 2,5 ton? Het lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Vind jij het geen probleem om klein te wonen en zoek je een koophuis in onze stad? Misschien zijn deze woningen dan iets voor jou.