Thuiswinkel Waarborg waarschuwt voor dubieuze webshops: op deze signalen moet je letten

Rhenen stelt paal en perk aan het verlichten van de Cunerato­ren met verschil­len­de kleurtjes

De Cuneratoren, in het donker badend in een oranje of roze kleurtje. Vanaf 1 september mag dat niet zomaar. Rhenen gaat de regels aanscherpen over de verlichting van de toren. En de burgemeester gaat er dan niet meer over.

28 augustus