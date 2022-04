Tien hanen gestolen in Polsbroek: politie tast nog in het duister

De hanen stonden bij de watertoren in het dorp, en het gaat dus om maar liefst 10 dieren. ‘Wie heeft iets gezien, gehoord, of weet hier meer van?', schrijft de wijkagent. Wie meer weet kan de politie bellen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of de wijkagent een persoonlijk bericht sturen via zijn Instagramaccount: @wijkagent_lopik.