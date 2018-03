Eis: tien jaar voor doodsteken Utrechtse vluchteling die ‘te luid belde’

Zeistenaar geeft in documentaire inkijkje in zijn leven met schizofrenie

12:32 Stemmen in zijn hoofd die hem de mond snoeren, zijn wietverslaving, zijn eenzaamheid. Het komt allemaal voorbij in de documentaire over de 60-jarige Maarten uit Zeist die schizofrenie heeft. De première op 10 april in Theater Figi is volledig uitverkocht.