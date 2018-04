Tien tips binnen over liquidatie broer kroongetuige

Steeds meer toeristen naar Nederland, maar provincie Utrecht slaan ze over

11:32 Het aantal toeristen in Nederland is het afgelopen jaar sterk gestegen. Volgens het CBS kwamen er in 2017 zo’n 42 miljoen mensen naar Nederland, en dat is negen procent meer dan in 2016. Het is de grootste groei in tien jaar, maar de provincie Utrecht blijft vooralsnog achter.