Tienduizenden euro's voor Hliversum en Utrecht. Echt.

Op Twitter grapte iemand: ,,Waar ligt Hliversum? Bij Blithoven!" Waarmee opnieuw is komen vast te staan dat onbezoldigde twitteraars in vijf minuten beter werk leveren dan de dikbetaalde marketingprofessionals die hun gebakken lucht per strekkende meter aan gretige ambtenaren verpatsen. Hleerijk!



Ook aan het 'merk' Utrecht zijn de afgelopen jaren vele tienduizenden euro's versjacherd. Als ploeterende woordgrutter heb ik regelmatig een traantje geplengd bij de bedragen die in het kader van de citymarketing over de balk worden geflikkerd. 25.000 euro voor de slagzin 'Je vindt 't in Utrecht.' Daar kwam nog eens 25.000 euro bovenop toen een ander communicatiebureau daar het woordje 'echt' tussen frommelde: Een derde bureau, het minimalisme toegedaan, bracht de slagzin terug tot zijn naakte essentie: Utrecht. Of eigenlijk: Utrecht. Echt. City marketeers verkochten de naam van de stad als promotie tool áán diezelfde stad. Die daar, houdt u vast, tweehonderdduizend euro voor over had. Inclusief huisstijl, logo en een muzikale ode van Kyteman.