Tienduizenden ondernemers in regio Utrecht stoppen ermee, maar nog veel meer mensen beginnen bedrijf

Wéér medaille voor Michael Korrel op WK judo

Michael Korrel heeft Nederland de tweede medaille van de WK judo in Tasjkent bezorgd. In de klasse tot 100 kilogram won de 28-jarige judoka uit Vianen brons. Korrel veroverde eerder dit jaar in Sofia de Europese titel. Hij klopte Ilia Sulamanidze uit Georgië.

11 oktober