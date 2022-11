Tiener in Houten door mannen van scooter getrokken en beroofd

Van eindexamen­lied tot optreden voor Máxima en een eigen theater­voor­stel­ling: Lies & Saar zingen door

In 2017 zakten Lisa Schenk en Sarah van Heuven (nu beide 23) allebei voor hun eindexamen op de middelbare school. Een jaar later schreven ze het lied Altijd blijven lachen om zichzelf en andere pechvogels moed in te zingen. In 2018 slaagden ze allebei. Nu treedt het duo nog steeds op onder de naam Lies & Saar. Allebei met een bachelordiploma op zak, dat ze wél in één keer haalden.

30 oktober