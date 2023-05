Tientallen agenten en verplichte busrit naar topduel Hercules - IJsselmeervogels: ‘Niet vanwege rivaliteit’

Kun je dat contract van die gehaaide telefoni­sche verkoper nog ongedaan maken?

‘Nee’ zeggen tegen een getrainde, telefonische verkoper is niet altijd makkelijk. Zeker niet als een energiebedrijf dolgraag een contract met je wil afsluiten. In deze rubriek legt Consumentenbond-redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt je rechten als consument uit. Deze week: er is je een contract aangepraat, wat nu?