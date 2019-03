Tientallen klachten over docent UU die na winst Baudet vroeg: ‘Volkert waar ben je?

Man nog dertig dagen vast na dodelijke aanrijding met Houtense familie

12:56 De 37-jarige automobilist die betrokken was bij een ernstige aanrijding op 10 maart op de kruising ‘s Gravenhoutseweg-Graaf Florisweg in Nieuwegein, blijft in elk geval nog dertig dagen in de cel. Zijn advocaat had om schorsing van de voorlopige hechtenis van de man verzocht. De raadkamer van de Utrechtse rechtbank wees dat verzoek vanochtend af.