Tientallen Utrechtse fietsers betrapt met mobieltje in de hand

Maaltijd voor duizend cultuur­lief­heb­bers in Culemborg­se Barbara­kerk

17:15 Of ze allemaal komen moet nog blijken, maar zondag is er in de Grote of Barbarakerk in Culemborg genoeg te eten voor maar liefst duizend man. Voor het tweede jaar wordt ’s middags in het godshuis de Barbaramaaltijd gehouden, de officieuze opening van het nieuwe culturele seizoen.