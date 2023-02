Tijdelijke HPV-vaccinatielocatie voor studenten opent op de Uithof

Utrecht en Gelderland vrezen ervoor, dit dorp ziet al járen vliegtui­gen overvlie­gen: ‘Heb er geen last van’

In de provincies Utrecht en Gelderland maken inwoners zich grote zorgen om een nieuwe aanvliegroute van Schiphol. Ze vrezen geluidsoverlast, waardedaling van hun woning en uitstoot van schadelijke stoffen. Maar hoe is het écht als er dagelijks vliegtuigen laag over je huis vliegen? Een reportage in Vinkeveen.